Joey Lawrence en vrouw na bijna 15 jaar uit elkaar

Joey en Chandie leerden elkaar in 1993 kennen in Disney World. Ze aten toen samen een ijsje en Joey grapte dat hij ooit met haar in het pretpark zou trouwen. Toch trouwde de acteur eerst met Michelle Vella in 2002, maar dat huwelijk hield slechts drie jaar stand. Na zijn eerste scheiding kwam hij snel weer terug bij Chandie en trouwde in 2005 alsnog met haar in Disney World.

De acteur, bekend van series als Blossom en Melissa & Joey, heeft twee dochters met Chandie, de 14-jarige Charleston en de 10-jarige Liberty. Het is niet bekend waarom de twee uit elkaar gaan.