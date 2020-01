Internationale carrière voor Yes-R?

Yes-R en Emzi kwamen met elkaar in contact via Instagram. Kort daarna volgde een afspraak in de studio, waarbij de rappers slechts vijf uurtjes nodig hadden om Easy te maken.

Het is niet de eerste keer dat Yes-R een samenwerking heeft met een buitenlandse artiest. Zo nam hij in 2013 samen met de Deense zangeres Sisse-Marie het housenummer Till the sun comes up op.