Twilight-televisieserie in de maak

Het is nog niet bekend of de serie letterlijk de boeken van Stephenie Meyer zal volgen of dat het gaat om een compleet nieuw verhaal. Ook is nog niet duidelijk voor welk platform of welke tv-zender de Twilight-serie wordt ontwikkeld. Wel vertellen ingewijden dat Sinead Daly, die eerder onder meer meewerkte aan Tell Me Lies en The Walking Dead: World Beyond, het script schrijft.

De boekenreeks over tiener Bella Swan en vampier Edward Cullen werd eerder al verfilmd. In de vijf films, die tussen 2008 en 2012 uitkwamen, worden de hoofdrollen gespeeld door Kristen Stewart en Robert Pattinson.

Het is de tweede keer in korte tijd dat bekend is gemaakt dat een populaire franchise een tv-serie krijgt. Eerder werd al aangekondigd dat er voor HBO Max een nieuwe versie wordt gemaakt van Harry Potter.