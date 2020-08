Op1-presentatrice Nadia Moussaid gaat trouwen

„Corona is vreselijk, alle mensen die ziek zijn geworden en zijn overleden”, vertelde ze. „Maar voor ons als stel was het een blessing in disguise. We zijn dichter tot elkaar gekomen, hebben meer tijd met z’n tweeën doorgebracht. En hij heeft mij ten huwelijk gevraagd.”

Moussaid zei meteen volmondig ja. „Hè hè, eindelijk, zei ik”, aldus de presentatrice. Geert deed het aanzoek nadat het tweetal het nummer Summertime uit de musical Porgy and Bess had beluisterd. Het is niet duidelijk wanneer zij precies in het huwelijk treden.

De presentatrice en haar vriend hebben een zwaar jaar achter de rug, toen bij hem darmkanker werd geconstateerd. In een interview in LINDA. vertelde zij onlangs openhartig hoe het koppel daarmee omgegaan is. Zo volgen zij relatietherapie bij een psycholoog die gespecialiseerd is in koppels waarvan een van de partners ernstig ziek is.