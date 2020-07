William onthult ’meest onromantische cadeau ooit’ aan Catherine

De 38-jarige prins onthulde dat hij Catherine destijds een verrekijker gaf. „Het was een hele mooie en ik had hem ook mooi ingepakt. Zelf was ik ervan overtuigd dat het een geweldig cadeau was, omdat je er heel ver mee kon kijken.”

De hertogin van Cambridge, toentertijd nog Williams vriendin, zag dat anders. „Ze keek me aan met een blik van: sorry, maar wat moet ik hiermee? Het viel niet bepaald in de smaak”, lachte William.

Inmiddels is de prins beter in het bedenken van leuke cadeautjes, met hulp van Catherine. Voor de zevende verjaardag van hun zoon George zette het stel onlangs een paar tenten op in de tuin bij hun huis in Norfolk, waarin het gezin er ondanks het coronavirus een gezellig klein feestje van maakte. Namens prinses Charlotte en prins Louis kochten ze een nieuwe fiets voor George.