Tom Cruise tegen Emily Blunt op filmset: wees niet zo’n watje

„Ze wogen zo’n 40 kilo, het was zo zwaar”, zei Blunt over het pak dat ze moest aandoen. „De eerste keer dat ik er een aantrok, moest ik huilen en Tom wist niet wat hij moest doen.” De ervaren actieheld staarde de actrice een tijdje aan, waarna zijn botte advies volgde.

De zorgen over het zware pak waren niet geheel onterecht. Zo vertelde de 39-jarige actrice dat ze een mannelijke stuntdubbel nodig had omdat het kostuum zo zwaar was. Ook zei ze dat ze tijdens het filmen blessures heeft opgelopen aan haar ribben en sleutelbeen waar ze acht jaar later nog altijd last van heeft.