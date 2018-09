Humberto Tan: 'Ik ben geen excuusneger'

Humberto vertelt in het AD dat hij zich altijd voor de volle honderd procent inzet. Zo is hij bijvoorbeeld Portugees gaan leren, omdat het WK Voetbal volgend jaar in Brazilië plaatsvindt. "Als ík straks dat ene leuke verhaal oppik en een ander niet, is dat dus geen toeval."

Vervolgt: "Mijn talent is mijn openheid en het snel contact kunnen maken." En discipline staat bij Humberto hoog in het vaandel. "Niet straks na de uitzending aan de bar staan met bier, maar een colaatje en naar huis.