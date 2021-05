Utrechtse Stefania voelt zich als Jennifer Lopez op Songfestival

Technisch gezien ging nog niet alles vlekkeloos waardoor haar dansers die door green screen-techniek op sommige momenten onzichtbaar zouden moeten zijn, toch te zien waren. „Het is een moeilijke act, we nemen een risico”, zei de Utrechtse zangeres. Vocaal was er echter niets aan te merken op het optreden. De zangeres kijkt dan ook tevreden terug op haar repetitie.

Waar de zangeres maandag nog heel nerveus was, had ze donderdag veel minder spanning. „Toen kende ik het podium en de mensen van de techniek nog niet. Nu wel. En de dansers deden alles goed. Ze zijn geweldig. Ik heb echt genoten van vandaag.” En Stefania niet alleen; ook de aanwezige pers was enthousiast over haar optreden.

Haar outfit, een opvallend paarse bodysuit, werd eveneens door velen geprezen. Het pak zou door sommigen zelfs worden gezien als beste outfit van alle songfestivalkandidaten. „Het is mijn droomoutfit. Als ik het draag voel ik me een beetje als Jennifer Lopez. Iedereen kijkt ernaar. Het is heel mooi en glamorous. Ik ben er verliefd op”, laat ze trots weten over het kostuum dat is ontworpen door de Griekse designer Vrettos Vrettakos.

Stefania, die volgende week donderdag uitkomt in de tweede halve finale, blijft haar act de komende dagen tot in den treure oefenen. „De dansers moeten continu oppassen voor de objecten op het podium en ik ook. En dan moet ik ook nog zingen. We repeteren elke dag, zelfs in onze hotelkamer.”