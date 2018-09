Rob Bolland dinsdag voor rechter

Bolland ging op 25 augustus 2011 naar het kantoor van Buma/Stemra in Hoofddorp, omdat hij naar eigen zeggen een gesprek wilde met directeur Hein van der Ree. Bolland wilde de directeur van Buma/Stemra persoonlijk spreken over het langslepende zakelijke conflict dat de componist van wereldhits als Rock Me Amadeus en In The Army Now met Willem van Kooten uitvecht. Buma/Stemra belde de politie toen Bolland weigerde het pand te verlaten en zich agressiever ging gedragen.

Volgens Bolland weigert Van der Ree om vrijwillig te getuigen bij het Nederlands Arbitrage Instituut. Bolland wil hierover een rechtszaak aanspannen. Hij voert daarnaast nog een hoger beroepszaak bij de rechtbank in Amsterdam om ook platenbaas Tony Berk te laten getuigen.

De heren zouden in de visie van de componist kunnen bevestigen dat Van Kooten een groot bedrag aan buitenlandse muziekrechten heeft achtergehouden voor Rob en zijn broer Ferdi Bolland.

Bolland staat er niet alleen voor. Een groepje muziekauteurs voert samen een solidariteitscampagne voor hem. Ze stellen dat ze soortgelijke ervaringen hebben met Buma/Stemra en hebben tezamen miljoenenclaims lopen tegen de muziekrechtenorganisatie.