Filosofe Stine Jensen keek met verbazing naar Emma Wortelboer

„Ik keek met verbazing naar Emma Wortelboer”, zegt Stine vrijdag in de Volkskrant. Beelden van de presentatrice waarin ze volledig uit haar plaat ging toen duidelijk werd dat Nederland het songfestival had gewonnen gingen viral. Velen vonden het te hysterisch en egomaan, waar Stine zich wel in kan vinden. „Over de kwestie Emma Wortelboer had ik wel een cultuurfilosofische analyse van vier pagina’s willen schrijven, want hier zit wat mij betreft álles in.”

„Volgens mij zagen we hier het overheersende ego in optima forma. Het ging om haar en niemand anders”, aldus Stine, die vanaf zondag haar eigen programma YES ik ben! op NPO 2 heeft. „Ik zeg: please, een beetje meer elegantie! Ineens begon ik naar Tim Douwsma te verlangen.”

Ondanks Stines afkeuring van Emma’s optreden, fascineerde de presentatrice haar toch. „Ik ging toch haar Instagram bekijken, want ik raakte tegelijkertijd wel zéér geïnteresseerd in Emma Wortelboer. Waar ben ik mee bezig?, dacht ik, maar goed. Wat ik daar aantrof: het kán haast niet extraverter. Als ik dan foto’s van haar zie waar ze bijna bloot op staat, roep dat allerlei vragen bij mij op: is dit delen onwijs assertief of ongelooflijk onzeker? Is het super exhibitionistisch en een beetje triest of juist heel erg feministisch? Wat is dit? En waarom wind ik me hierover zo op? Dat zegt natuurlijk ook van alles over mij.”