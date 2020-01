Jeroen Pauw wenst Eva Jinek succes

„Ik ga lekker achterover zitten en genieten”, is het bijschrift van een foto van hem en Eva tijdens een van hun gezamenlijke talkshows op de publieke omroep. Jeroen wenst Eva ook succes, want besluit zijn bericht onder meer met #goodluck.

De eerste uitzending van Jinek op RTL 4 is vrijdagavond te zien. Te gast zijn korpschef Erik Akerboom van de nationale politie over het geweld met oud en nieuw, Michiel Vos over de Amerikaanse verkiezingen, sportpresentatrice Hélène Hendriks over het komende sportjaar en Carlo Boszhard en Angela de Jong over het nieuwe televisiejaar.