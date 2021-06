De gedroomde werkelijkheid van Boogaerdt en Van der Schoot

Premium Cultuur

Recensie ’Boekman’: Kippenvel dwars door scherm heen

De Amsterdams-Joodse wethouder Emanuel ’Manus’ Boekman (1889-1940) geloofde heilig in de kracht van kunst. Des te mooier is het dat de muziektheatervoorstelling over zijn leven dat ook bestendigt. Want zelfs dwars door het scherm heen krijg je er kippenvel van.