Expositie ’Chronicles’ in het Groninger Museum JR verandert de wereld met de kracht van papier en lijm

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

De Mexicaanse peuter Kikito kijkt in Tecate naar de Amerikaanse grenspolitie. Ⓒ Foto JR

Een fotocamera, goedkoop papier, een muur en lijm. Meer heeft de Franse kunstenaar JR niet nodig om grootse, indrukwekkende en vooral verbindende projecten te maken. Straatschoffies, wijze ouderen, verschoppelingen of vrouwen in sloppenwijken geeft hij een gezicht en een stem. Hoe precies? Dat is nu in het Groninger Museum te zien, in de expositie JR: Chronicles, die werd overgenomen van het Brooklyn Museum in New York.