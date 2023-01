Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie Marion Bloem voltooit Indisch drieluik met ’Meisjes uit het dorp’

— Wat: roman — Wie: Marion Bloem — Uitgever: De Arbeiderspers

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Een vrouw zonder vriendinnen. Dat is Ramona, een 70-jarige schrijfster van autobiografische romans. Ze vraagt zich, na de dood van haar zus af hoe ze toch zo geworden is. In Het Dorp, waar ze opgroeiden, als dochters van een luchtmachtmilitair, waren meiden te over om hartsvriendinnen mee te worden. Ook Indo-meisjes zoals zij. Zus was veelal het stralende middelpunt van de bakvissen. Ramona zocht haar kameraadschap vooral in pen en papier.