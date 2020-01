Monique Westenberg maakt einde aan geruchten

Monique plaatste zondag een foto van haarzelf en haar zoontje André en bos bloemen in haar handen. In het bijschrijft plaatste ze een sleutel met een pijl naar een hartje. Voor haar volgers een stiekeme hint dat de ex van André weer een nieuw stekkie zou hebben. Al snel volgden dan ook verschillende felicitaties en gelukswensen.

Anderen stellen juist dat er veel te veel achter de foto en het bijschrift wordt gezocht. Zij menen juist dat ze bedoelt dat kleine André de sleutel naar haar hart heeft.

Als ook haar vriendin Amalia zich met een knipoog in de discussie mengt, wordt eindelijk helder hoe de vork in de steel zit. „Zijn we gister heel de avond samen, maar ben je mij ’even’ vergeten te vertellen dat je een nieuw huisje hebt?”, grapt Amalia. „Hahaha. Ging gewoon even naar de verjaardag van de tweeling. Het wordt steeds gekker. Ik geloof dat ik ook wat met Tino (Martin, red.) schijn te hebben, terwijl die gewoon weer fijn met lieve Kim samen is. Snap jij het nog?”, reageert Monique.

Hoewel ze hiermee een einde maakt aan de geruchten over haar, gooit ze wel olie op het vuur rond de verhalen over Tino Martin en zijn ex. Hij liet onlangs juist weten dat ondanks Kimberley Kruiter en hij het ’samen erg leuk hebben’, ze nog steeds uit elkaar zijn. Heeft Monique nu dus per ongeluk verklapt dat Tino tóch wel weer terug is bij zijn ex?