De bakker bakt, Benny Sings maakt muziekjes

,,Het kost soms honderden nummers voor ik iets schrijf wat hét heeft”, vertelt Tim van Berkestijn op de steiger voor zijn studio. Ⓒ Foto Tess Janssen

Hij heeft tegenwoordig meer dan een miljoen luisteraars per maand op Spotify, mag sterren als John Mayer en .Anderson Paak tot zijn bewonderaars rekenen en de wereldprimeur van een van zijn laatste singles werd gegund aan de bekende radio-dj Zane Lowe in Los Angeles. „Het genieten is begonnen”, vertelt Benny Sings, ofwel Tim van Berkestijn, op de steiger voor zijn Amsterdamse studio.