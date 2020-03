Mooi of lelijk? Kunst in de openbare ruimte

Slavernijmonument in Rotterdam van Alex da Silva uit 2013.

Nu alle musea de deuren hebben gesloten, zijn we voor het bekijken van kunst aangewezen op de straat. Standbeelden, muurschilderingen, werken om iets of iemand te herdenken, tot nadenken te stemmen of eenvoudig de omgeving te verfraaien. Dat laatste is vaak controversieel. Wat de een mooi vindt, noemt de ander een aantasting van de goede smaak.