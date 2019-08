Kate Hudson gaat graag naakt

In gesprek met het tijdschrift blikt de Amerikaanse terug op de cover uit 2001, waarop ze in haar blootje stond. „Het nummer werd zelfs verbannen uit sommige winkels omdat het werd bestempeld als ongepast. Boeiend, we hebben er een hele hoop verkocht.”

Als InStyle haar weer zou vragen om naakt te gaan, zou Kate geen seconde twijfelen. „Om eerlijk te zijn heb ik niet zoveel nodig om uit de kleren te gaan. Mensen kunnen zeggen wat ze willen, maar ik vind het leuk om naakt te zijn. Dat heb ik altijd al gevonden.”