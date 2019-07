’Weg terug is moeilijk’

Imam Youssouf (Othmane Moumen) weet de jonge Ahmed (Idirben Addi) te vergiftigen met extremistisch gedachtegoed.

Al decennialang snijden de Belgische cineasten Jean-Pierre en Luc Dardenne het dagelijks leven in plakjes, om die vervolgens uit te serveren aan fijnproevers in bioscoop en filmhuis. In Le jeune Ahmed richten de Gouden Palm-winnaars zich daarbij nu op moslim-extremisme.