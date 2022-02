Kerry Katona: ’Victoria Beckham moet een kebab door haar strot krijgen!’

„Mijn god, dat is wel heel gezond! Geen wonder dat ze zo slank is. Ze zou een kebab door haar strot moeten krijgen!”, reageert Katona in haar column in OK! Magazine op de eentonige eetgewoontes van Beckham. „Eerlijk gezegd zou ik willen dat ik elke dag zoiets gezonds kon eten. Terwijl ik dit schrijf, zit ik een zak snoep te eten.”

De zangeres geeft toe dat ze vaak ongezond eet doordat ze weinig zelfvertrouwen heeft. „Ik heb echt een hekel aan hoe ik er nu uitzie waardoor ik troostvoer eet, maar daarna haat ik mezelf nog meer.”

David Beckham onthulde vorige week dat zijn vrouw al 25 jaar iedere dag dezelfde maaltijd eet. Hoewel de voormalige sporter zijn eten juist graag deelt, kan hij Victoria enkel verblijden met gegrilde vis en gestoomde groenten. „De enige keer dat ze dat ze wel iets van mijn bord at, was toen ze zwanger was van Harper. Het was een van mijn favoriete avonden. Ik weet niet meer wat het was, maar ze heeft het sindsdien niet meer gegeten.”