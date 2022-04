Johnny de Mol ontkent mishandeling van ex opnieuw

„Voor mij zijn er leukere dagen geweest”, reageert Johnny. „Ik heb zelfs nog even getwijfeld of ik wel bij HLF8 zou gaan zitten vanavond, omdat er een publicatie is verschenen waarin mijn ex mij beschuldigt dat ik haar heb geslagen, geschopt en gewurgd.”

Eerder ontkende de presentator ook al dat hij zijn ex, met wie hij tussen 2014 en 2015 samen was, meerdere malen heeft mishandeld. Daar blijft hij bij. „Het is een verhaal dat mij al tijden achtervolgt, het gaat over een relatie van zeven jaar geleden, en die relatie was echt niet allemaal harmonie, maar in alle eerlijkheid en met twee vingers in de lucht, er is niets van waar. Ik heb dat allemaal niet gedaan, van mishandeling is geen sprake.”

Shima deed in 2020 aangifte tegen haar ex. Kort daarvoor hadden Johnny de Mol en zijn vader John de Mol al aangifte tegen haar gedaan voor poging tot afdreiging. Als reactie hierop deed de juridisch adviseur van Shima aangifte tegen John en Johnny de Mol wegens het doen van een valse aangifte. Haar juridisch adviseur bevestigde woensdag na het artikel van HP/De Tijd dat Shima afgelopen week is gehoord door de recherche naar aanleiding van haar aangifte.