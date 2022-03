’Verdeeldheid over rol president Zelenski bij Oscars’

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de belangrijkste filmprijzen van de wereld, weet naar verluidt niet of het een goed idee is. De organisatie zou twijfelen over het feit dat de uitreiking apolitiek is. De Amerikaanse tv-zender ABC, die de show uitzendt, zou wel willen dat Zelenski, die voor zijn politieke carrière furore maakte als acteur, te zien is.

Comedian Amy Schumer, een van de presentatrices van de Oscars, zei eerder deze week dat ze het idee had gepitcht bij The Academy. In de talkshow van Drew Barrymore leek de lolbroek te suggereren dat er geen interesse in was. „Ik ben niet bang om m’n nek uit te steken, maar ik ben niet degene die de show produceert.”