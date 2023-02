BN’ers voeren actie tegen bont

Verscillende BN’ers delen donderdag een video waarin te zien is hoe dierlijk bont van imitatiebont te onderscheiden is. Want hoewel bontfokkerijen in Nederland verboden zijn, is de verkoop van bont dat niet. Daar zien de actievoerders graag verandering in. Ook influencers Marije van der Made, Lisa Stel en Judith van Willigen delen de actie.

„Nederland verbiedt het om dieren te doden voor bont, maar laat de verkoop ervan wel toe. Dat is toch heel vreemd?”, aldus Rossana Kluivert. „Zo blijven miljoenen dieren onnodig lijden, alleen dan ergens anders. Ik hoop echt dat dit burgerinitiatief een keerpunt gaat zijn. We zijn het er inmiddels allemaal over eens dat het wreed is om dieren te doden voor hun vacht. Dit is de kans om onze stem te laten horen, en nee te zeggen tegen onnodig dierenleed.”

Kannibalisme

De actie is een initiatief van dierenwelzijnsorganisaties Bont voor Dieren, World Animal Protection, Dier&Recht en Vier Voeters. Samen met andere dierenorganisaties in Europa voeren zij campagne om handtekeningen te verzamelen voor het bontverbod.

„Veel mensen realiseren zich niet dat dieren speciaal gefokt en gedood worden voor hun vacht”, aldus de organisaties in een verklaring. „De dieren zitten hun leven lang vast in veel te krappe, draadgazen kooitjes. Er is geen ruimte voor natuurlijk gedrag, waardoor kannibalisme en zelfverminking vaak voorkomt. Dit burgerinitiatief kan een belangrijk keerpunt zijn in het leven van miljoenen dieren. Het is hoog tijd dat heel Europa een vuist maakt tegen deze wrede industrie.”

De grens van één miljoen handtekeningen is inmiddels bereikt, waardoor de Europese Commissie verplicht is om het bontverbod te overwegen. Toch roepen de dierenorganisaties op om te blijven tekenen. „Wij zijn de stem van al die miljoenen dieren in de bontindustrie. Elke handtekening is een signaal en geeft de urgentie aan. De noodzaak tot verandering moet tot heel Europa doordringen.”

Het burgerinitiatief kan tot en met 1 maart worden ondertekend.