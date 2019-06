Led Zeppelin-zaak opnieuw voor de rechter

De copyrightzaak sleept zich al jaren voort. In 2016 leek het nog tot een einde te komen toen een rechtbank bepaalde dat er van plagiaat geen sprake was.

Nabestaanden van de in 1997 overleden Randy Wolfe hadden gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant voor de rechter gedaagd, omdat zij het vermaarde gitaarloopje uit Stairway to Heaven zouden hebben overgenomen uit de song Taurus van Wolfe’s band Spirit uit 1967. De rechtbankjury ging daar niet in mee, de nabestaanden kondigden al snel een hoger beroep aan.

Afgelopen september oordeelde een rechtbank in San Francisco al dat de zaak over moet omdat er fouten zouden zijn gemaakt. Zo zou de jury verkeerd zijn geïnstrueerd. De nieuwe zitting vindt in de laatste week van september plaats.