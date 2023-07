Ariana Grande verwijdert huwelijksfoto’s van Instagram

In 2021 had de 30-jarige Grande foto’s geplaatst van het huwelijk op het landgoed van de zangeres in Montecito. Die zijn inmiddels niet meer terug te vinden op de pagina van Grande. Ook de foto van afgelopen 16 mei, waarmee de zangeres twee jaar huwelijk vierde, is verwijderd. De enige foto met Gomez op Grandes Instagram is er eentje uit november 2022.

Geruchten over een mogelijke breuk kwamen zondag op gang nadat Grande op de tribune werd gespot tijdens de mannenfinale van het tennistoernooi van Wimbledon. Tijdens het uitstapje droeg ze haar trouwring niet.

Voor haar relatie met Gomez was Grande verloofd met komiek Pete Davidson. Hun verloving werd afgebroken in oktober 2018