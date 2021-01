Adele en ex komen eindelijk tot scheidingsovereenkomst

De zangeres en de zakenman kregen in 2011 een relatie en werden het jaar erop ouders van een zoontje, Angelo. In 2017 werd Adele gespot met een ring om haar vinger waardoor de geruchten op gang kwamen dat de twee in het geheim waren getrouwd. Later dat jaar bevestigde de muzikante dat ze inderdaad met Simon in het huwelijksbootje was gestapt.

In april 2019 maakte een woordvoerder van de zangeres bekend dat Adele en Simon hadden besloten uit elkaar te gaan. „Ze zijn vastbesloten hun zoon samen liefdevol op te voeden”, liet het team van de Britse toen weten. Afgelopen jaar dook het verhaal op dat Adele iets had met rapper Skepta, maar in oktober liet ze op Instagram weten dat ze vrijgezel was.

Simon en Adele kozen ervoor geen advocaten te betrekken bij hun breuk. Ze hebben de overeenkomst die ze onderling hebben opgesteld ingediend bij een rechter, die na goedkeuring de scheiding officieel zal maken.