Vermeende ruzie trok zoveel kijkers naar eerste liveshow The Voice

Uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek blijkt dat de talentenjacht op RTL 4 het op een na best bekeken programma van de dag was. Alleen het NOS Journaal van 20 uur werd iets beter bekeken, want dat trok ruim 1,9 miljoen kijkers. De strijd om de derde plek was spannend, maar werd nipt gewonnen door De wereld draait door. Voor het actualiteitenprogramma van Matthijs van Nieuwkerk schakelden 1.357.000 mensen in, net iets meer dan de 1.312.000 kijkers van het zesuurjournaal op NPO 1.

Wat betreft de zogenaamde ’talkshowoorlog’ kan Eva Jinek terugblikken op een succesvolle week. Ook vrijdag wist zij met haar talkshow Jinek weer de meeste kijkers (886.000) aan zich te binden. Concurrent Op1 moest het doen met 558.000 belangstellenden. Het was ook direct het laagste aantal kijkers voor de talkshow op NPO 1 sinds de start op 6 januari. Alleen op donderdag wist Op1 meer kijkers te trekken dan Jinek.

De eerste aflevering van de nieuwe talkshow Laat op Vrijdag met Renze Klamer was goed voor 237.000 kijkers. Het programma, dat wekelijks iets na middernacht op vrijdag wordt uitgezonden, is volgens Klamer een knipoog naar Amerikaanse en Britse programma’s als The Late Late Show en The Graham Norton Show.