’Harry Styles tekent Marvel-deal voor 100 miljoen dollar’

Dat meldt The Sun zondag op basis van bronnen. Het nieuws zou betekenen dat de zanger in elk geval nog vijf keer de broer van Thanos speelt, wat hij in een eerder verschenen deel al eens deed. In Eternals doen 'the Eternals', een soort superhelden, hun best om de aarde te beschermen.

Hoewel nog niet bevestigd is dat Styles een contract heeft getekend voor vijf nieuwe films, bevestigde Marvel-baas Kevin Feige op Comic Con dat het karakter Eros terugkeert, wat betekent dat Styles in elk geval nog één keer de rol op zich neemt. Ook sterren als Angelina Jolie, Salma Hayek en Richard Madden speelden in de vorige Eternals-film.