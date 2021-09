Premium Het beste van De Telegraaf

Prins Andrew gaat voor grote verdwijntruc

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Prins Andrew gebruikt een grote verdwijntruc om de rechtszaak tegen hem te vertragen. Tovert hij straks nog meer juridische trucjes uit de hoge hoed? Ⓒ Getty Images

Het leek alsof prins Andrew nu niet langer kon wegduiken voor de beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres. Het bekende Epstein-slachtoffer Virginia Giuffre Roberts heeft hem in augustus in Amerika aangeklaagd en de kopie van de aanklacht is naar prins Andrew opgestuurd. Alleen lijkt de prins nu gebruik te maken van een Amerikaanse wet waarin staat dat deze papieren in eerste instantie persoonlijk overhandigd moeten worden en blijkt hij onbereikbaar.