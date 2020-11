Prins Charles poseert in Vogue

„Ik ben een van die mensen die er een hekel aan hebben om iets weg te gooien. Daarom heb ik liever dat kleding wordt gerepareerd, dan dat ik het weggooi”, vertelt de 71-jarige prins van Wales. „Het moeilijke daaraan is dat naarmate je ouder wordt, je lichaam ook verandert en het niet altijd even makkelijk is om kleding te passen.”

De prins zegt in zijn eigen kledingstijl veel op details en kleuren te letten. „Ik heb het geluk dat ik geweldige mensen om me heen heb die briljante dingen maken die ik waardeer.” Zelf vindt hij niet dat hij een goed gevoel voor mode heeft. „Ik dacht dat ik als een stilstaande klok was: ik heb het maar twee keer per 24 uur goed.”