Frits Wester: ’Ik zal waarschijnlijk altijd wel een alcoholist blijven’

„Je drinkt op borrels, na het zeilen, het is gezellig, en op een gegeven moment wordt het te veel”, stelde Wester. „Je tolerantiegrens ligt hoog, je drinkt het als limonade.” Op het hoogtepunt consumeerde de parlementair journalist naar eigen zeggen driekwart liter wodka en zes, zeven glazen wijn. „Ik dronk niet tijdens het werk, maar je tank moet op een gegeven moment brandstof. Je herkent de signalen, en de huisarts waarschuwde na de bloedtest: de leverwaarde is niet helemaal goed. Maar ik kon nog goed functioneren.”

Wester had verder geen problemen in zijn leven, dus wist zijn verslaving lange tijd onder controle te houden. „Ik had geen financiële problemen, geen stress, ik vond het gewoon lekker.” Maar toen de journalist in september op televisie niet uit zijn woorden kwam, constateerde hij zelf dat hij niet meer kon functioneren zonder veel te drinken. Ook begon hij soms dingen te vergeten. „Het drinken zelf is niet het probleem, maar de lange periodes zonder die brandstof. Dan ga je je heel vervelend voelen. Een alcoholist is geen oude man met een lange baard onder een brug. Maar het is je broer, je collega, je zwager. Er zijn zoveel mensen die ondanks deze problemen blijven functioneren.”

17 miljoen politieagenten

De journalist is de afgelopen maanden 20 kilo afgevallen. Hij heeft zich enorm gesteund gevoeld door zijn collega’s en op straat door kijkers. „Ik denk er niet eens over om een 0,0 te gaan drinken. Want ik heb 17 miljoen politieagenten om mij heen die mij doorlopend gaan controleren.”

Op de vraag of hij ooit nog een druppel alcohol zal drinken, antwoordt Wester realistisch: „Het is heel makkelijk om te beloven dat ik nooit meer een glas wijn zal aanraken, maar dat kun je niet beloven en dat moet je niet beloven. Maar de intentie is er wel. Ik zal waarschijnlijk altijd wel een alcoholist blijven, maar wél een nuchtere alcoholist. (...) Kijk, één glas laten staan is niet zo moeilijk, maar het tweede of het derde glas blijft altijd een probleem. Blijf gewoon van dat eerste glas af. En ik moet zeggen: ik heb daar gelukkig totaal geen moeite mee. Ik heb er zo veel voor teruggekregen.”