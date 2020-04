Paris Jackson speelt Jezus

Bella Thorne speelt de hoofdrol in Habit, die volgens de omschrijving van de studio gaat over een meisje met een ’Jezus-fetish’ die verstrikt raakt in een gewelddadige drugsdeal en zich als non voordoet om zich uit de situatie te redden. Thorne is een van de producenten van de film, waarin ook Gavin Rossdale te zien is.

Paris kondigde als tiener haar eerste acteerproject aan, maar moest haar debuut laten schieten toen ze een tijdlang in een internaat verbleef om aan haar mentale gezondheid te werken. In 2017 had ze een rol in serie Stars, het jaar erop was ze kort te zien in de film Gringo met Charlize Theron in de hoofdrol.

De opnames van Habit zijn al afgerond, maar de makers maakten de rol van Paris pas dinsdag bekend.