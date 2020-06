Lil’ Kleine: ’Ik vind het zo kinderachtig om uit te leggen’

De rapper noemde de geruchten in RTL Boulevard „kinderachtig”. „We zijn nog steeds samen”, verduidelijkte Lil’ Kleine nog maar eens.

De geruchtenmolen kwam op gang toen eind vorige maand duidelijk werd dat de rapper Jaimie had ontvolgd op Instagram. „Volgens mij heeft iedereen weleens dat je iemand op Instagram ontvolgt, of je een fotootje verwijdert na een ruzie. Dat gebeurt gewoon, meer was het niet.”

Kinderachtig

Lachend: „Ik vind het zo kinderachtig om uit te leggen, maar zo zit het dus. Het is wel goed om te weten dat ik in de gaten wordt gehouden

Kleine zat eerder dit jaar noodgedwongen twee maanden met Jaimie en hun zoon Lio in de Verenigde Arabische Emiraten. Vanwege de coronacrisis kon hij niet terugkeren.