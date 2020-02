Johnny de Mol en Wendy van Dijk presenteren nieuwe zangshow

De winnaar van We Want More gaat naar huis met een bedrag van 100.000 euro, de tweede plaats is goed voor een bedrag van 25.000 euro en voor de derde plek ligt 10.000 euro klaar. Het prijzengeld is vrij te besteden: de winnaars zitten niet vast aan een platencontract.

Het is niet de eerste keer dat Johnny en Wendy een koppel vormen. De twee presenteerden eerder Superkids voor RTL 4 én SBS6. We Want More wordt op 28 maart voor het eerst uitgezonden.