Kijker blij met opfrisbeurt GTST

Na de kerstdagen maakten kijkers van de soap kennis met de familie, die onder meer bestaat uit Johnny Kraaijkamp (opa Henk), de teruggekeerde Cas Jansen (Julian Verduyn) en hond Dolly. Ruim vier op de vijf kijkers heeft gemerkt dat er iets veranderd is, zo concluderen de onderzoekers.

Tweederde van hen is positief tot zeer positief over de komst van de Verduyns. Zij roemen onder meer het feit dat de problematiek van het gezin ‘herkenbaar’ is. „Het is allemaal wat echter, niet veel onzindingen”, antwoordt één van de respondenten. Wel vinden sommigen dat de serie daarmee saaier is geworden. Over de veranderingen in het algemeen is ruim 80 procent positief.

Groot geheim

De afgelopen weken werd langzaamaan duidelijk welk groot geheim ervoor zorgde dat het gezin naar Meerdijk besloot te verhuizen. Daarin speelde een incident met Merel een cruciale rol. Ludo Sanders zou Ludo niet zijn als hij de situatie niet zou misbruiken om opa Henk te chanteren. Hij hoopt daarme een kostbaar schilderij in handen te krijgen. Onderwijl staat het leven ook niet stil bij de andere bewoners van Meerdijk. Zo kampt Janine met borstkanker.

De positieve reacties van fans zijn een opsteker voor Goede tijden, dat de afgelopen jaren het sentiment rond de serie negatiever zag worden. Zo scoorde afgelopen zomer de (ongetwijfeld goedkopere) quiz Ik weet er alles van met Ruben Nicolai beter op hetzelfde tijdslot.

Kijkcijfers

Alle ingrepen waren bovenal bedoeld om de ingekakte kijkcijfers van Goede tijden een opkikker te geven. Daar is nog niet veel van te merken, al lijken de cijfers wel licht te stijgen. De afgelopen weken keken er telkens minimaal 800 duizend tot ruim een miljoen mensen naar de soap.

Des te zuurder is het voor RTL4 dat de opnames sinds vorige maand noodgedwongen stil liggen. De zomerstop zet dit jaar om die reden al eind mei in. Tot die tijd zendt RTL4 slechts vier in plaats van de gebruikelijke vijf afleveringen per week uit. In het najaar hoopt de serie zijn 30-jarig jubileum te vieren met knallende nieuwe afleveringen.