Britney Spears is koopjesjager

Dit meldt TMZ. De showbizzsite, die de rekeningafschriften van Britney in handen heeft gekregen, meldt dat ze voor 63,74 dollar inkocht bij de winkel 99 Cents Plus, en voor 11,92 dollar spullen bij 99 Cents or Less. Ook de relatief goedkope ketens als Subway, McDonalds en Starbucks hebben aan de zangeres een vaste klant.

Toch houdt Brit er ook van om af en toe eens flink wat geld te laten rollen. Zo spendeerde ze 500 dollar aan een manicurebehandeling en maar liefst 3400 dollar aan kerstverlichting In totaal gaf Britney vorig jaar 7 miljoen dollar uit.