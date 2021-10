B&B Vol liefde-Jacob woont samen met nieuwe liefde

Jacobs nieuwe vlam volgde het teleurstellende liefdesavontuur van de b&b-eigenaar in het datingprogramma op de voet en besloot in de digitale pen te klimmen.

„Ze schreef mij helemaal leuk te vinden en mijn liefde voor dieren trok haar aan”, aldus Jacob aan Privé. „Omdat ik midden in de opnamen zat, heb ik teruggestuurd dat ik het niet kon maken om op haar bericht in te gaan. Ik wist immers niet hoe het programma zou lopen. Een dag nadat de vier vrouwen waren vertrokken, heb ik haar benaderd met de vraag of ze een keer langs wilde komen. En ze is geweest.”

Samenwonen

Inmiddels woont Carla, zoals de dame in kwestie heet, bij de b&b-eigenaar in zijn huis in Portugal, meldt het AD. ,,Ik heb nu alles wat ik kan wensen en dat is wederzijds. Het is een sprookje”, vertelt ze in gesprek met de krant. Gaat dat niet iets te snel? Volgens Jacob niet. ,,Ik kocht dit huis jaren geleden ook in zeven minuten tijd. Ik weet gewoon heel snel of het klopt.”