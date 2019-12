Grote neus, veel rimpels of slecht gebit: Makers Lord of the Rings zoeken je!

Talentenbureaus in Nieuw Zeeland doen speciaal oproepen voor de nieuwe tv-serie gebaseerd op Lord of the Rings van Amazon. In de omschrijving staat over de gezichten dat vooral mensen met ’verweerde gezichten, donkere huidtonen, missende tanden’ en ’bijzondere neuzen’ kunnen reageren. Huidproblemen en enorme rimpels zijn een plus. Harig zijn is ook gewenst.

Een ander bureau zet in op mensen met ’enorme buiken, dikke armen, gedrongen benen’ en mensen met kleiner dan 1.50 of groter dan 1.82 meter. Ook roodharigen, mensen met wit haar en mensen met sproeten maken kans.