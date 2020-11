NPO komt met dramaserie Ischa Meijer en Connie Palmen

Het verhaal gaat over de 36-jarige Connie Palmen die na een radio-interview valt voor interviewer Ischa Meijer (48). In het verhaal komen Meijers trauma’s en zijn verlangen naar andere vrouwen voorbij terwijl Palmen hem probeert te doorgronden. Het hele verhaal is gebaseerd op het gelijknamige boek van Palmen.

Ook onder anderen Guy Clemens, Hugo Koolschijn, Elise Schaap en Carly Wijs zijn in de serie te zien. I.M., geschreven door Hugo Heinen en geregisseerd door Michiel van Erp, is tussen 28 december en 1 januari iedere dag te zien op NPO1.