Marga Bult maakt Glennis Grace woedend met Zwarte Piet-bericht

„We zijn inmiddels 3 jaar verder mensen en ja hoor, het is ook dit jaar weer raak!”, schrijft Marga bij een aantal foto’s van haarzelf omringd door een aantal zwart gekleurde pieten. „Protesten, ‘n hoop gezeik, vette discussies en dito onrust, rondom de enorm aangedikte #ZwartePieten discussie! Ben ik dan ouderwets, zie ik het niet goed? Waarom problemen maken die in mijn ogen te ver gezocht zijn? Ik wil heel simpel, dat dit kinderfeest blijft zoals het ooit is ontstaan, het hoort bij onze oer-Hollandse cultuur, met ‘Zwarte Pieten’!”

Ze vervolgt: „En hierna Kerstmis op de NOT to do lijst zeker? Alles en elke opmerking valt momenteel onder de noemer ‘rasistisch’ maar geloof me, ik probeer hooguit onze eigen Hollandse tradities te bewaren. Waarom pikken we dit zo massaal, waar zijn wij bang voor? Ik voel me droevig, soms machteloos en bang voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Waar gaan we heen met ons land, onze cultuur, ons normen en waardensysteem, alsmede de politiek die ik in Den Haag voor geen cent meer vertrouw... Bizarre ontwikkelingen zijn er gaande, en ik slaap daar echt wel eens een nacht slecht van. Jullie niet?”, vraagt ze zich af.

Na het lezen van dit verhaal voelt Glennis Grace zich dan ook direct aangesproken te antwoorden. „Als je nog niet snapt na zoveel uitleg waar het hier om gaat ga je het nooit snappen en blijf je in mijn ogen erg onwetend en niet in staat om met verandering te dealen jammer genoeg. Jammer, want ik ken je als een wijze slimme vrouw. Tradities? Come on now! Waarom loopt heel Nederland dan niet in klederdracht als men zich zo graag aan tradities wil houden of lopen ze nooit meer op klompen? Omdat het niet meer van deze tijd is! Net zoals ZWARTE PIET!”, schrijft de zangeres.

Vervolgens richt ze zich specifiek op Marga zelf. „Lieve Marga Bult. Ik weet zeker dat als je bruine kids of kleinkinderen had gehad, jij je had kunnen verplaatsen in het gevoel van een ander en dan had je deze onzin nooit op sociale media gezet. Even voor de duidelijkheid. Ik geef hiermee niet aan dat jij racistisch bent. Maar helaas komt er wel heel veel haat naar boven van veel mede Nederlanders. En waarom? Omdat deze mensen stiekem wel bevooroordeeld zijn en hun ware aard naar boven komt omdat ze denken dat ze een excuus hebben. Een excuus om te haten! Of te roepen dat we dan maar naar ons eigen land moeten rotten.”

Wel ziet Glennis in dat er steeds meer mensen van gedachten veranderen. „Gelukkig is het tij aan het keren en hoewel er nog veel werk aan de winkel is, zie ik gelukkig wel verandering en zelfs bij mensen die bijvoorbeeld een paar jaar geleden nog precies dezelfde gedachten en emoties hadden zoals iedereen hier. Ik wens jullie allemaal liefde toe”, gaat ze verder. „Een andere mening hebben is niet erg, mits het met RESPECT is naar een ander.”