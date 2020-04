Kick-off corona-editie Serious Request trekt 834.000 kijkers

3FM-dj Luc Sarneel (r) verrast de opa en oma van Djura (23) in Drachten Ⓒ ANP Kippa

Ook op tv waren mensen benieuwd naar de speciale corona-editie van Serious Request van NPO 3FM. De kick-off-uitzending op NPO 1 trok maandagavond 834.000 kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het was het twaalfde best bekeken programma van de dag.