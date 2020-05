Robert Pattinson blaast magnetron op tijdens interview

Robert liet via FaceTime aan een GQ-verslaggever zien hoe hij zijn favoriete gerecht klaarmaakt: piccolini cuscino, oftewel pasta met kaas, suiker en cornflakes, samengebonden in aluminiumfolie.

De acteur plaatste zijn hoogstandje in de magnetron, terwijl hij dacht de heteluchtoven aangezet te hebben. En daar ging het mis. „Er kwamen allerlei lichtflitsen uit de magnetron, die op een gegeven moment knapte. Het was alsof iemand het huis in brand had gezet, zo heftig was het. Ik ben er nog steeds van aan het bekomen", schrijft GQ-verslaggever Zach Baron.