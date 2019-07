Lil Nas X aangeklaagd voor stelen muziek

Begin deze maand bracht Lil Nas X het nummer Carry On uit. Hierin zijn stukjes te horen uit het gelijknamige lied uit 1982 van Caldwell. Inmiddels heeft het nummer van Lil Nas X al meer dan vier miljoen views op YouTube.

The Music Force claimt dat de 20-jarige rapper handelde uit ’hebzucht en met kwaadwillige opzet’. Ook Sony is aangeklaagd. Dat haalde Lil Nas X onlangs binnen met een platencontract en The Music Force vindt dat Sony had moeten nagaan of er toestemming was om delen uit het nummer van Caldwell te gebruiken. In hun ogen is Sony dus medeverantwoordelijk.

The Music Force wil maar liefst 25 miljoen dollar zien van de rapper en zijn platenlabel, meldt TMZ.