Bergdorpje Avechot is in rep en roer als op een mistige avond voor Kerstmis tienermeisje Anna Lou verdwijnt. Meteen wordt rechercheur Vogel op de zaak gezet. Deze excentrieke diender gelooft niet in forensisch speurwerk en DNA-onderzoek, maar in de kracht van de media. Door aanwijzingen te lekken naar kranten en tv-stations, voert hij de druk op de dader op. En inderdaad, door het ontstane mediacircus krijgt Vogel al gauw een verdachte in het vizier.

Het verfilmen van zelfgeschreven werk blijft link: snijden in eigen vlees is pijnlijk, waardoor ijdeltuiterij op de loer kan gaan liggen. Zo niet bij La ragazza nella nebbia. Met zijn regiedebuut schildert Carrisi een fijn en sinister, bijna Twin Peaks-achtig sfeertje, met een diepgelovige en gesloten dorpsgemeenschap als broeierig speelveld. Ster in deze onheilspellende arena is acteur Toni Servillo (La grande bellezza) als de mediageile Vogel die voor tv-optredens zelfs zijn wenkbrauwen verft. Met zijn onorthodoxe werkwijze zet hij dorpelingen, collega’s, journalisten, verdachten én u als kijker steeds weer op het verkeerde been. Het resultaat is een intrigerend mysterie dat spannend blijft tot de allerlaatste minuut.