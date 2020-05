Ava DuVernay: ’Little Richard gaf elke week honderd dollar fooi’

In haar tijd als serveerster bij Aunt Kizzy’s Back Porch in Los Angeles, kwam Little Richard elke zondag langs om te brunchen, vertelt ze. Ava DuVernay, nu een succesvol filmproducer en regisseur, bediende hem dan. „Ik was student. Hij gaf me elke week een vers biljet van honderd dollar op een ontbijt met vrienden van 75 dollar. Dat was dertig jaar geleden. Het heeft me zo geholpen. God hebbe zijn ziel.”

Little Richard overleed zaterdag aan botkanker op de leeftijd van 87 jaar. Talloze sterren hebben hun verdriet uitgesproken en herinneringen gedeeld

