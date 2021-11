Britney Spears viert vrijheid met eerste glas champagne

Een rechter besloot vrijdag dat er na dertien jaar een einde kwam aan de ondertoezichtstelling van Spears. „Wat een geweldig weekend. Ik was de hele tijd in de wolken”, blikt de Amerikaanse terug op de dagen na dat besluit.

De zangeres is van plan haar vrijheid de komende twee maanden te blijven vieren. „Ik heb lang genoeg gewacht! Ik ben zo blij dat mijn advocaat Mathew Rosengart in mijn leven is gekomen. Hij heeft mijn leven totaal veranderd. Daar blijf ik voor altijd dankbaar voor.”

Spears kwam na een mentale inzinking onder toezicht te staan van haar vader Jamie Spears. Die bepaalde vanaf dat moment zo’n beetje alles voor haar.