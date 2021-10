Ook Zweedse prinses Estelle mag trouwen met wie ze wil

Rijksmaarschalk Frederik Wersäll maakte woensdag tegenover Aftonbladet duidelijk dat er geen enkele reden is waarom een regent of erfgenaam van de troon niet met iemand van hetzelfde geslacht zou mogen trouwen zonder daarbij het recht op de troon te verliezen. Wel moet er voor een huwelijk nog steeds formeel toestemming worden gevraagd aan de regering maar dat kan ook voor huwelijken tussen mensen met hetzelfde geslacht, zegt Wersäll.

Vorige week maakte demissionair premier Mark Rutte in antwoord op Kamervragen bekend dat prinses Amalia de troon niet hoeft op te geven als ze met een vrouw trouwt. Voorheen was dat wel de regel, maar de 17-jarige troonopvolger mag ook bij een huwelijk met een vrouw haar toekomstige plek op de troon behouden.

Kamervragen

Aanleiding voor de Kamervragen was het boek Amalia, De Plicht Roept van auteur Peter Rehwinkel. Daarin bespreekt Rehwinkel de stelling dat Amalia afstand zou moeten doen van de troon wanneer ze met een vrouw zou trouwen, omdat uit een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht geen kinderen geboren zouden kunnen worden.

Naar aanleiding van het nieuws in Nederland bevestigde de Belgische premier Alexander De Croo dat ook Elisabeth gewoon koningin kan worden als ze met een vrouw in het huwelijk treedt. „Een kroonprins of -prinses heeft op dat vlak dezelfde rechten als alle Belgen”, vond hij.

Het zal nog wel jaren duren voordat er überhaupt sprake zal zijn van een mogelijk huwelijk in Zweden. Prinses Estelle, de dochter van kroonprinses Victoria en prins Daniel, is nog maar 9 jaar oud. Amalia en Elisabeth zijn een generatie ouder. Amalia wordt in december 18 en haar Belgische ’collega’ wordt volgende week 20.