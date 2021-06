'Uitkomst van onderzoek naar pesterijen van Meghan vertraagd'

De echtgenote van prins Harry wordt door twee medewerkers van het Britse koningshuis beschuldigd van pesterijen. Het verhaal kwam in maart aan het licht en Buckingham Palace schakelde een extern advocatenkantoor in om het te onderzoeken.

Jason Knauf, die voor de Sussexes werkte, diende echter al in 2018 een klacht in. Hij omschreef het gedrag van Meghan toen als ’totaal onaanvaardbaar’. De hertogin van Sussex ontkent de beschuldigingen.

De vermeende pesterijen van Meghan zouden ook een reden zijn dat de relatie tussen Harry en zijn broer prins William erg is bekoeld. Laatstgenoemde zou daarom hebben gewild dat het koppel in 2019 uit de met hem en zijn vrouw gedeelde organisatie Royal Foundation stapte. Een aantal maanden later kondigden Harry en Meghan aan een stap terug te doen binnen het Britse koningshuis en vertrokken naar Amerika.