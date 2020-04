Zwangere Tamara Elbaz ’saboteert wegwerkzaamheden’

Op Facebook beschrijft Elbaz haar op hilarische wijze wat ze donderdag meemaakte. Dat er een fietspad wordt aangelegd in haar straat, vindt ze al ongelooflijk, want ’in België fietst werkelijk niemand’. Maar wat haar helemaal dwars zat, was dat ze daardoor niet naar haar gynaecoloog kon. „Er waren namelijk diepe kuilen gegraven en er stonden twee giga hijskranen in de weg hun werk te doen.”

Wanneer de bestuurders van die kranen niet van plan zijn opzij te gaan, maakt dat iets in Elbaz los. „Dat hadden ze niet moeten doen. Ik stap schreeuwend uit, laat meermaals mijn blote zwangere buik zien en gooi de gegraven kuilen weer dicht met het reeds weggehaalde zand zodat ik zonder klapband te krijgen weg kan rijden.”

’Waggelende eend’

Ze laat weten dat haar partner Hans ondertussen ook naar buiten was gekomen en zich doodschaamde voor haar. Helemaal als ze ’als een waggelende eend’ naar de kranen rent en schreeuwt dat ze ’echt naar de gynaecoloog moet’. „En dat niets mij gaat ontnemen mijn kind te laten controleren en al zeker geen fietspad-onzin.”

Daarop vlucht Hans naar binnen en zijn de mannen blijkbaar overtuigd. „Helpen een half uur lang met het dichten van de kuilen en rijden de hijskranen opzij zodat ik er door kan. Op dat moment gaat de telefoon. De gynaecoloog heeft een bevalling, dus of ik een andere dag kan komen?”

„Ben vervolgens maar een rondje gaan rijden om geloofwaardig over te blijven komen, aangezien de werkmannen nog zeker drie maanden bij ons in de straat bivakkeren.”

Begin december vorig jaar maakte de mode-onderneemster bekend dat zij haar eerste kindje verwachtte met haar partner Hans. Vlak daarna liet ze ook al blijken dat ze als aankomend moeder niet met zich laat sollen. Toen ze drie dagen lang hoofdpijn had en op Google allemaal angstaanjagende scenario’s tegenkwam over wat dat kon betekenen, drong ze bij haar gynaecoloog net zolang aan tot ze bij de Eerste Hulp terecht kon. Alles bleek in orde met moeder en kind en zij mocht van de medici dan ook niet meer op Google te kijken.