'Lindsay Lohan verliefd in rehab'

In Cliffside Malibu heeft Lindsay haar nieuwe vlam leren kennen. Volgens website RadarOnline was de man, van wie de identiteit niet wordt bekendgemaakt, ook een patiënt in de kliniek.

Medewerkers van Cliffside Malibu waren echter niet in hun nopjes met de relatie. Zij vonden de relatie ongepast en hebben Lindsays vriendje daarom uit rehab gezet. "Iedereen in de kliniek wist dat ze iets met elkaar hadden. Ze liepen er namelijk mee te koop", zegt een bron.

Uit het oog betekent voor Lilo niet uit het hart. Nu ze allebei de kliniek hebben verlaten, zijn ze weer herenigd. "Ze zijn nog steeds verliefd. Ze spreken elkaar elke dag."